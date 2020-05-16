كورونا في دول التعاون الخليجي.. الوباء ما يزال مستمرا

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4.5 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات 306051، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل 885 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 12860 حالة.

وأشارت الوزارة على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنهه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعميما بفحص جميع الوافدين المغادرين للبلاد، ومنحهم شهادة معتمدة بالخلو من كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة انها أحالت مواطن إلى الحجر المؤسسي في مستشفى جابر بعدما خالف تعليمات الحجر المنزلي، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق العقوبة على رجل في العقد الخامس من العمر قام بكسر قانون الحجر المنزلي المعمول به والمطبق على كافة المواطنين العائدين من رحلات الاجلاء الأخيرة وتم ارساله للحجر المؤسسي.

وفي الإمارات، سجلت السلطات، أمس الجمعة، 747 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 21831، كما سجلت الإمارات حالتي وفاة لترتفع الوفيات إلى 210.

وأعلنت السلطات الإماراتية، شفاء 398 مصابا بالفيروس ليرتفع مجموع المتعافين إلى 7328، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية على "تويتر"، أمس الجمعة، تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا المصستجد ليرتفع الإجمالي إلى 29425.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 2307 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 75% ذكور بينما 25% من الإناث ليرتفع الإجمالي إلى 49.176.

ارتفاع حالات الوفاة في السعودية إلى 292

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21869، وفقا لما ذكرته قنهاة"العربية" الإخبارية.

وأضاف المتحدث أن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لكورونا، موضحا أن 27015 حالة نشطة بين المصابين بينما 167 حالة حرجة.

وأعلن العالي،ارتفاع حالات الوفاة في المملكة إلى 292 حالة، بعد تسجيل 9 حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينهم سعودية والباقون من جنسيات أخرى.

إجمالي الوفيات في سلطنة عمان بلغ 20 حالة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة،أمس الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 20 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الجمعة، تسجيل 284 ليصل الإجمالي إلى 4625 حالة منها 1350 حالة تماثلت للشفاء

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 284 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 158 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 50 حالة لمخالطين لمصابين و12 حالة قادمة من الخارج.

ارتفاع إجمالي الشفاء في البحرين إلى 2640

وأوضحت الوزراة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 2640 حتى الان .

وذكرت الصحة البحرينية، ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 3771 منها 3767 "مستقرة" واربع تحت العناية. (النهاية)

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 حالة وفاة.