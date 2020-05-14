يوميات كورونا.. دول مجلس التعاون الخليجي في مهب الريح

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4,379,973، فيما وصل إجمالي الوفيات 298,185، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 2039 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالوباء إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

19051 إجمالي حالات التعاففي من كورونا في السعودية

وقال المتحدث باسم الوزارة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد المتعافين الجدد بالوباء بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.

وأوضح العالي، إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد الوفيات بالوباء إلى 283 متوفىً، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

شفاء 188 حالة إصابة جديدة بكورونا في الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، شفاء 188 حالة من المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 947 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة، وفقا لما ذكرته وكطالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الكشف عن 698 إصابة جديدة وحالتي وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوزعربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى شفاء 407 حالات من الوباء، موضحة أنها أجرت أكثر من 37 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات

وفي قطر، أعلنت السلطات ، تسجيل 1733 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في قطر ليرتفع الإجمالي إلى 24902، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم إن 213 مريضا بالوباء تعافوا، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3356 حالة، في حين بقي عدد الوفيات بالفيروس عند 14 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة القطرية، إلى أن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها "أعلى موجة" والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

البحرين تسجل عاشر حالة وفاة بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل عاشر حالة وفاة بكورونا المستجد، وقالت في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ان المتوفية مواطنة تبلغ من العمر 60 عاما لديها أمراض وظروف صحية كامنة مؤكدة انها حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات "القائمة" في مراكز العزل والعلاج.

وأشارت الوزارة البحرينية، الى تسجيل 36 حالة بالوباء منها 20 حالة لعمالة وافدة و13 لمخالطين لمصابين و3 حالات قادمة من الخارج ليصل عدد "الحالات القائمة" الى 3601 حالة حتى الآن من بينها 3595 "مستقرة" و6 حالات تحت العناية.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" بلغ 2205 حالات حتى الان بعد تسجيل 10 حالات وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (80 حالة لعمانيين، 242 لغير عمانيين)، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة إلى 4341 حالة.

وأكدت الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، تماثل 1303 حالات للشفاء من الوباء.