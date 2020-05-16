تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت الوزارة في بيان، نقلته الإذاعة المالية مساء أمس الجمعة، إنه تم إجراء 149 فحصا اليوم للكشف عن كورونا المستجد وسجل من بينها 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء.

وأشارت الصحة المالية، إلى شفاء 19 مصابا ليصل الإجمالي إلى 455 شخصا، من أصل 806 أشخاص هم مجموع المصابين منذ ظهور الوباء بالبلاد في شهر مارس الماضي.وأوضحت الوزارة، أن هناك 46 شخصا قضوا بسبب الوباء.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا" المستجد.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مسؤول في الوزارة قوله إنه تم أمس الجمعة، تسجيل حالتين شرقي البلاد وواحدة في العاصمة نواكشوط.

وبلغ مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي 29 حالة شفي 6 من أصحابها وتوفي اثنان، بينما يواصل 21 مصابا علاجهم في المشافي.