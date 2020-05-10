حكومة مالي تقرر رفع حظر التجوال في البلاد

أعلنت الحكومة المالية، أمس، رفع حظر التجوال في البلاد، الذي فرض بنهاية شهر مارس الماضي، وجعلت وضع الكمامة الواقية إجباري في الأماكن العامة، من أجل كبح وباء فيروس كورونا .

وحذر رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي، في كلمة له عبر التلفزيون، بأن الفيروس موجود تقريبًا في كل مناطق البلاد الإدارية، موضحًا أن منطقة العاصمة باماكو باتت مركز الوباء، وفقا لما نقاته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف رئيس الوزراء، أن حدود البلاد ستبقى مغلقة.

وسجلت السلطات المالية 668 حالة إصابة بالفيروس حتى يوم أمس مع 35 حالة وفاة.