بناء على طلب الأهالي.. كواليس هدم سور قسم ثان سوهاج

جاء قرار إزالة سور قسم شرطة ثان سوهاج، أمس الجمعة، بطريق "أسيوط- سوهاج" الزراعي، بمثابة البلسم الذى أثلج صدور الكثيرين من أبناء سوهاج، خاصة القاطنين فى تلك المنطقة، والمارين على هذا الطريق.

وأزيل سور القسم، الذى يبلغ طوله ما يقرب من 50 مترا، وارتفاع 5 أمتار، بالتنسيق بين اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، الذى أبدى استجابة سريعة لفتح الطريق كاملا، بإزالة هذا السور.

وسور قسم ثان سوهاج، تم إنشائه فى ظروف استثنائية عام 2015، تطلبت إنشائه كوضع أمنى، والآن بعد أن شعرت الأجهزة الأمنية، بأن الوضع فى المحافظة فى أفضل صورة أمنيا وتنفيذيا، جاء القرار بإزالة السور من محافظة الإقليم.

ووجد القرار، ترحيبا شديدا من أهالى سوهاج، وعبروا عن شكرهم لمحافظ سوهاج، وشكرهم وتقديرهم للواء مدير أمن سوهاج، لاستجابتهما لمطالب الأهالى، والشارع السوهاجى، بعد أن تسبب السور في اختناق مروري في المنطقة.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لـ"الوطن"، أن إزالة السور، تم بالتنسيق مع مدير أمن سوهاج، مشيرا إلى أن هناك تفاهم كامل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وتم عرض الأمر عليهم، ووجد ترحيبا من مدير الأمن.

وأوضح اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أنه لم يجد ما يمنع من إزالة السور، خاصة أنه على طريق سوهاج أسيوط، وفى الصالح العام، مؤكدا على أنه سيتم فتح كل الطرق بالمحافظة، التى قد تسبب إعاقة فى حركة السير، والأهم مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن السوهاجية، يميلون بطبعهم إلى الخير، ودائما ما يسعى الأمن، إلى ما فيه الصالح العام.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعى بكل أشكالها في المحافظة، بالإشادة والترحيب الشديد، بإزالة سور قسم ثان سوهاج، مشيدين بجهود محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى، الذي تلقى عدة شكاوى من المواطنين، بإعاقة السور حركة المرور على الطريق، فأصدر قراره بإزالة السور، بالتنسيق مع الأمن.