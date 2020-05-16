حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة تبلغ 1680 حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، 1680 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، فجر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

ترامب: أبحث إمكانية إتاحة عقار ضد كورونا المستجد مجانا

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مجانا.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين، عما إذا كان العقار سيكون بالمجان قال ترامب: "نبحث ذلك.. بالفعل".

وأعرب ترامب، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب"، قائلا: "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وأضاف ترامب، "نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب.. إننا نحقق تقدما مذهلا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "هناك ذهنية جيدة جداً" متحدثاً عن التعاون الدولي بشأن هذا الموضوع.

ولاحقا، خفف ترامب من تفاؤله، وقال: "لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحا سيكون أمراً رائعاً".

وأضاف ترامب "أريد أن أكون واضحا: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا" في إشارة إلى تخفيف إجراءات العزل في البلاد.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الأول الخميس، أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

وقال ترامب، إن صوت أبواق الشاحنات الذي دوى إلى الجنوب من البيت الأبيض مباشرة بمثابة "إشارة حب" له من قبل سائقي الشاحنات، لكن السائقين في الواقع يحتجون على انخفاض رسوم النقل.

وأوضح ترامب، أثناء وجوده في حديقة الورود، الجمعة، خلال الإعلان عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "إنهم (السائقون) يحتجون لصالح الرئيس ترامب".

ودوى صوت أبواق الشاحنات في الحديقة المشمسة، ما طغا على بعض مكبرات الصوت تقريبا، فيما علق ترامب قائلا: "هؤلاء هم سائقو الشاحنات الذين معنا طوال الطريق".

لكن السائقين الذين اصطفوا في جادة كونستتيوشن بسياراتهم الكبيرة لم يأتوا إلى واشنطن من أجل ترامب، لقد جاؤوا إلى العاصمة للاحتجاج على انخفاض رسوم النقل، التي يقولون إنها قد تجبر كثيرين منهم على ترك عملهم.

ونتجت موجة أولية من توقف النقل عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ونتيجة لذلك، وجد العديد من سائقي الشاحنات أنفسهم بدون سلع لشحنها أو مع عروض لنقل بضائع بأسعار يقولون إنها زهيدة.

يذكر أن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، قد التقى سائقي الشاحنات الخميس.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تتابع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت في وقت سابق، أن حصيلة الإصابات بهذا الفيروس تجاوزت 4.5 مليون حالة عبر العالم.

وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا بلغت، حتى الآن، 4516360 حالة، أما عدد الوفيات الناجمة عن تبعات الإصابة فهو 306051، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية..

وذكرت جامعة هوبكنز أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا (1432045)، وتليها روسيا (262843) وبريطانيا (238003)، وإسبانيا (230183).

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الوفيات بين المصابين (زهاء 86.9 ألف)، لتليها بريطانيا (34 ألفا) وإيطاليا (31.6 ألف) وفرنسا (27.5 ألف).