اكتشف لقاح الملاريا.. تعرف على أول عربي في فريق ترامب لمكافحة كورونا

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم المغربي منصف محمد السلاوي، مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة، لتطوير لقاح فعّال ضد الفيروس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولان في البيت الأبيض.

ويتولى العالم المغربي في علم المناعة، منصب المستشار الرئيسي للعملية، ويتولى الجنرال الأمريكي غجستاف بيرنا منصب رئيس العمليات، وجاء التعيين ضمن ما يسمى عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة جوستاف بيرنا، ويشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن العالم المغربي السلاوي:

- ولد وتربى في المغرب، ويبلغ من العمر 61 عاما.

- انتقل لدراسة الطب في فرنسا حين كان عمره 17 عاما.

- درس البيولوجيا الجزيئية وحصل على دكتوراه في علم المناعة من جامعة ليبر دو بروكسل، واستقر في بلجيكا لنحو 3 عقود.

- انتقل لدراسة الطب في جامعة هارفارد وتافتس في بوسطن.

- هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أمريكا.

- كان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة "جلاكسو سميث كلاين"، بين 2105 وحتى 2017.

- شارك مسبقا مع مجموعة من أساتذة الطب الوبائي، في إيجاد لقاحات متعلقة بمرض نقص المناعة البشرية الإيدز، والملاريا والتهابات المعدة وسرطان عنق الرحم.

- صرح في وقت سابق بأنّ هناك 800 دراسة سريرية تجرى في العالم، لتحديد الخصائص التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد وتطويقه.

- عضو مجلس إدارة شركة "موديرنا" التي أجرت أول اختبار لقاح لمصابة بكورونا في أمريكا.

- له أكثر من 100 مؤلف علمي.

- منذ عام 2003، أصبح مسؤولا عن تطوير منتجات GSK الشركة العملاقة في مجال الأدوية، وبعد 3 أعوام انضم إلى مجلس إدارة الشركة.

- يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة جالفاني Galvani التابعة لشركة GSK والتي أُنشئت بالتعاون مع Google.