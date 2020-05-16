خالد أبو بكر: إلغاء الحظر في عيد الفطر أمر وارد

تحدث الإعلامي خالد أبو بكر، على بيان لجنة الأزمة المقرر إصداره الأسبوع الجاري، حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر المبارك، متسائلًا: هل سنستمر بهذا النظام أم سيكون هناك حظر كامل؟ معتقدش أبدًا ولست مؤيدًا لهذا الرأي، وأي دولة تعمل كدا مخطئة.

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على شاشة "extra news": "لو رئيس الوزراء قرر يعمل حاجة زي كدا، وسمع كلام الناس على فيس بوك، يبقى يخطئ خطأ كبير جدًا"، موضحًا أنه من الوارد تقليص عدد الساعات أو إلغاء حظر التجول تمامًا.. كل هذا ربما يحدث خلال أيام العيد".

وواصل:" فيه حاجة اسمها فقه أولويات.. وفيه خراب بيوت حدث لكثيرون في العالم، ولكن مش لازم الناس تروح البحر مثلًا"، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ستعقد اجتماعها الدوري يوم الأحد، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "ربنا يكون في عون رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. يتحمل الكثير وقدم كل شيء.. وكل يوم هناك اختبار جديد أمام حكومته.. وللأسف الحكومة تدفع فاتورة تصرفات المواطن".