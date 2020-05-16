أقدم مسجد في مصر.. حكاية "سادات قريش" بمدينة بلبيس

من أهم معالم الإسلامية البارزة، يعتبر أقدم مسجد في مصر، ويقع في وسط مدينة بلبيس، هو مسجد سادات قريش، وأطلق عليه هذا الاسم، تكريما لشهداء المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحسب كتاب تاريخ العمارة والأثار الإسلامية، فإن المسجد يقع وسط مدينه بلبيس، حيث يعلو مدخل بابه عن الأرض 16 درجة، وسلم يصعد بك إلى المسجد، ويقال إنه أقيم على بقايا قصر الحاكم الروماني، كما تقرأ اسم المسجد بارزا على أحجار البوابة "مسجد قريش" تأسس سنه 18 هجريًا.

ويحتوي المسجد على ثلاثة صفوف، وله ثلاثة أعمدة من الرخام، مقسم على أربعة أورقة موازية لحائط القبلة، وجدرانه مكونة من الطوب اللبن والدبش، وتبلغ مساحته 2000 متر.

والجدير بالذكر، أن المسجد به معالم فرعونية، في غرب المسجد نوافذ زجاجية مستطيلة للضوء، وسقفه خشبي وبه شخشيخة كبيرة ومرتفعة عنه بشبابيك الإضاءة.

وتم ترميم المسجد في العصر العباسي، في عهد الخليفة المأمون، ويتوافد عليه الآلاف من أبناء مركز بلبيس، لتأدية الصلاة في شهر رمضان، كما يعد هذا المسجد هو الـ15 فى الترتيب على مستوى مساجد العالم.