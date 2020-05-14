العرباني.. واجه كورونا بإقامة مسجد صغير وتعليق زينة رمضان داخل المنزل

كعادته منذ كان صغيرا، قرر محمد العرباني 49 عامات، أحد أبناء محافظة دمياط، الاحتفال بطقوس رمضان وسط أفراد أسرته الصغيرة، خاصة أنه أب لـ4 أبناء، مع الظروف والإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، فقرر هذا العام، اقتصار الاحتفال بين أفراد أسرته الصغيرة.

يروى العرباني لـ"الوطن"، التفاصيل قائلا: "قررنا أفرح وأفرح أفراد أسرتي، نعيش اللحظات التي منحنا الله أياها، فلا أحد يعلم متى سيلقاه، لذا قمت بإقامة مسجد صغير في البيت مع عمل زينة داخل المنزل".

وأردف العرباني: للأسف رمضان حلاوته في الصلاة داخل المسجد، والتهجد وصلاة التراويح جماعة، لكن ما باليد حيلة، علينا جميعا الالتزام، لنتفادى مخاطر هذا الفيروس اللعين.

وأستطرد العرباني، "في رمضان تضررت كثيرا كمحافظة صناعية بعد تطبيق الحظر، فالدمايطة من صناع الأثاث متعودين على النزول إلى ورشهم ومصالحهم بعد الإفطار، في شهر رمضان، لكن بسبب الإجراءات الاحترازية، باتت الورش مغلقة منذ التاسعة مساءً".

وتابع العرباني: "نظرا للاجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة لمواجهة فيروس كورونا، عجزنا هذا العام عن الصلاة في المسجد، حيث كانت صلاة التراويح في المسجد أمرا أساسيا، علاوة على ذلك، اكتفت الأسرة بتعليق فانوس رمضان في المنزل، بدلا من تعليق الزينة والفانوس أمام المنزل كل عام، حيث منعت الأولاد من الخروج من المنزل وبات خروجي قاصر على الذهاب إلى العمل وقضاء احتياجات المنزل فحسب".