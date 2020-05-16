أديب يكشف هدف الإخوان من فتوى عدم جواز دخول الزكاة من الخارج لمصر

استنكر الإعلامي عمرو أديب، من فتوى أصدرها مفتي جماعة الإخوان الإرهابية، بعدم جواز إخراج المصريين بالخارج زكاتهم في مصر، وعليهم أن يخرجوها في البلدان الذين يقيمون فيها، موضحًا أن جماعة الإخوان، دائما ما تستغل أي أزمة لإلحاق أضرار لمصر، "المفتي بتاعهم بيقولهم لو عايش في لندن أو باريس، دور في المدن دي عن الفقراء، وأعطوهم الزكاة وبلاش تجبوها مصر".

وأبدى "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، تعجبه الشديد من تلك الفتاوى: "يعني أنا أكون مواطن مصري وعندي قرى في مصر محتاجة، وأروح أدور على حد في لندن أو باريس فقير عشان أديله زكاه، ده إحنا في الغالب كل واحد من عائلة فيها أكيد حد محتاج لهذه الزكاة، ودي مش حاجة عيب، ولو معندكش يا سيدي حد محتاج في عائلتك فيه مسجد أو كنيسة أو مستشفى ممكن تقدم فيها الزكاة".

وتابع: "وصل بيهم الحال إنهم يطالبوا الناس يمشوا يدوروا في شوارع لندن وباريس على ناس فقرا، ده عشان الفلوس متجيش مصر، عاوزين يعملوا شركة تلم فلوس زكاة المصريين في الخارج ويكوشوا عليها، عشان يدعموا بها الإرهابيين، ما تركيا مش معاها فلوس فميلت على قطر وقطر مبقاش معاها فلوس، كل واحد بيقول يلا نفسي فالإخوان عاوزين يلموا فلوس من الزكاة".

وواصل: "بعيدًا عن الشرع أو الفقه العقل بيقول اية، يعني بلدي تبقى في محافظة الغربية مثلا ومحتاجة واروح اتبرع في باريس، طب الناس اللي بره عندها نظام صحي وعبائة اجتماعية كويسة، المفروض تساعد اللي محتاج يتساعد، بلاش نطبل في اللي مطبل".