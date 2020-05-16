المفتي يكذب الإخوان بشأن عدم جواز نقل الزكاة للخارج: فعلها سيدنا معاذ

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن الحكم الذي جاء في السنة النبوية حول "هل تجوز إخراج أموال الزكاة من دولة إلى أخرى"، فأوضح أن سيدنا معاذ رضي الله عنه، عندما بعثه الرسول عليه السلام إلى اليمن، قال له رسول الله "أعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقراهم".

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن سيدنا معاذ فهم من هذا الحديث، ومن قول الرسول عليه السلام، أنه لا يوجد مانع من نقل الزكاة من اليمن إلى خارج اليمن، وعندما أعطوه أهل اليمن زكواتهم، قال لهم أعطوني أقمشه وألبسة، يحتاج إليها أهل المدينة.

وتابع: "أن سيدنا معاذ فهم هذا من الرسول، وهنا بلا شك يعتبر فهمه أولى الفهوم، لأنه هو راوي الحديث وهو أعلم بسيدنا رسول الله عليه السلام"، جاء ذلك ردًا على فتوى أصدرها مفتي جماعة الإخوان الإرهابية، بعدم جواز إخراج المصريين بالخارج زكاتهم في مصر، وعليهم أن يخرجوها في البلدان الذين يقيمون فيها.