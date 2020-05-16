المفتي مهاجما الإخوان: يحرفون نصوص دينية لتحقيق أغراض سياسية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه عندما كان الرسول عليه السلام، يوزع الصدقات في المدينة المنورة، كان يأتي اليه المدينون "الذين عليهم دين"، وكان في بعض الأوقات، يؤخرهم حتى تأتي أموال من خارج المدينة، وهذا أكبر دليل على جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "علام"، أن في بعض الأحيان قد يّجب نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر، لحاجة أولى من البلد الذي فيه مكان المزكي، موضحًا أن جماعة الإخوان وفتواهم بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، دليل على أنهم لم يقرأوا النصوص بشكل واعي، ولو قرأوها بشكل واعي، فهم يحرفون هذه النصوص لمصلحة خاصة.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم يفهموا الحكمة من التشريع، وأردوا تحقيق أغراض سياسية معينة، يريدون أن لا يدخل إلى مصر أي قرش أو مليم أو ينتفع الشعب المصري بحال، الإخوان يريدون أن يسقطوا مصر ولا يقرأوا تاريخ مصر، ولا تاريخ الإنسان المصري، وشهامة الإنسان المصري، وما لا يعرفونه أن مصر باقية إلى يوم الدين بإذن الله تعالى.