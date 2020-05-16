فيديو.. صبري نخنوخ يعتذر لأصدقائه لعدم دعوتهم في حفل زفافه: حفاظا على القوانين

وجه صبري نخنوخ، رسالة اعتذار لأصدقائه، في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نظرًا لإجراء حفل زفافه بشكل عائلي، فقال لهم "شعب مصر كله، كل سنة وأنتم طيبين، أحب أوضح حاجة بس، عشان أخواتي وحبايبي ميزعلوش مني".

وأضاف "نخنوخ"، خلال الفيديو: "عملت إجراءات فرحي امبارح من غير ما أعزم حد، حفاظًا طبعا على القوانين اللي احنا فيها، والحظر والكورونا والفيروس والكلام ده، لعدم التجمع والزحمة، الفرح كان عائلي جدا".

وتابع: "بعتذر لأصحابي واخواتي أني مقدرتش أعزم جد، عقبال ولادكم جميعا، وعقبال ما نعدي الأزمة بتاع الفيروس على خير، كل سنة وأنتم طيبين وعقبال أولادكم".

وكشفت مصادر مقربة من "نخنوخ"، أنه دعا عددا محدودا من أصدقائه، بالإضافة إلى أفراد أسرته، وأضافت المصادر أن زوجة "نخنوخ" سيدة أعمال لبنانية تعمل في مجال السياحة.

وأكدت المصادر، أن رجل الأعمال والجواهرجي عريان فهيم، كان من أبرز الحضور، وهو صديق مقرب من "نخنوخ"، وأن شبكة العروس وهي من الألماس، اختارتها من أحد محال المجوهرات اللي يمتلكها.

وأوضحت المصادر، أن سعيد نخنوخ وسامي نخنوخ شقيقي صبري، ونجل أخيه جون سعيد، وقعوا على عقد الزواج الذي تم داخل فيلا نخنوج بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.