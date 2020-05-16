آخرها صفحة فيسبوك.. إليك الخدمات الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، لتضاف إلى القنوات الأخرى مثل مركز خدمة العملاء Call Center، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق مؤخرًا.

وتستعرض "الوطن" الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق للمواطنين على النحو التالي:

صفحة فيسبوك للتواصل مع المواطنين

وستقدم الصفحة عدة خدمات للمواطنين أهمها الآتي:

- إطلاعهم على جميع الأخبار والإعلانات الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية.

- استقبال شكاوى واقتراحات المواطنين حول مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.

- عرض فيديوهات وتقارير مصورة حول مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظات الجمهورية المختلفة، مما يوضح الأشكال النهائية للوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها أمام المواطن.

- نشر فيديوجراف لأبرز الخدمات المقدمة عبر الصندوق.

- نشر الأوراق والخطوات المطلوبة للتقدم لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة.

- عرض تصميمات إنفوجراف متنوعة تبرز مستوى التطور والإنجاز في جميع المشروعات التي يُشرف عليها الصندوق بمحافظات الجمهورية.

- نشر تصميمات وفيديوهات تشرح للمواطن كيفية الاستفادة القصوى من جميع الخدمات المُقدمة من الصندوق.

بوابة خدمة العملاء C Services

وتشمل بوابة خدمة العملاء للإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الخدمات التي أتاحتها الوزارة أمام المواطنين أهمها الآتي:

- مركز خدمة المواطنين

والذي يمكن للمستخدم من خلال أن يتقدم بعدد من الطلبات أو الشكاوي، مثل تقديم طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، أو تقديم طلب تعديل من دور إلى دور، أو طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية، أو طلب تصحيح البيانات.

- الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي

ومن خلال هذه الخدمة يمكن للمستخدم الإبلاغ عن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي، أو تقديم طلب بالثناء أو عدم الرضا.

- وظائف خالية

وتعرض من خلالها الوظائف الخالية للتقديم أمام المواطنين، ويمكنك من خلال الضغط على "وظائف خالية" التقدم لأيّ من الوظائف المتاحة.

- حجز الوحدات الاستثمارية

ومن خلالها يمكنك التقديم على طلب الحصول وحجز الوحدات الاستثمارية التي يعلن الصندوق فتحها أمام الراغبين.

مركز خدمة العملاء Call Center

والذي يتلقى أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين وذلك عن طريق الأرقام التالية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، أو رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والسبت.