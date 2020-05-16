وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ليلة القدر

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ليلة القدر التي علمنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، سائلًا الله له تمام السداد والتوفيق، داعيًا الله أن يجعلها أيامًا مباركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين.

كما هنأ الوزير، الشعب المصري كله بهذه المناسبة الجليلة، سائلًا الله أن يؤتي كل إنسان سؤله في الخير.

ويدعو وزير الأوقاف، إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في الاجتهاد في الدعاء برفع الكرب وكشف البلاء عن البلاد والعباد، و عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، إنه القادر على ذلك، وما هو على الله بعزيز.