الثلاثاء.."الأوقاف" تحيي ليلة القدر بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية

أعلنت وزارة الأوقاف عن إحياء ليلة القدر بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية و كلمات إيمانية موجهة عبر بوابتها الإلكترونية .

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار اهتمامها بإحياء المناسبات الدينية، وفي ضوء مراعاتها للظروف الراهنة، ستحيي وزارة الأوقاف المصرية ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 رمضان، بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين.

وأضافت أن بعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها سيلقون كلمات، تبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء 27 رمضان، وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلي صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا، وتابعت:" كل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين" .