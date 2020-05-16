3 تريليونات دولار.. مساعدات من النواب الأمريكي لمواجهة كورونا

وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، على حزمة مساعدات ضخمة اقترحها الديمقراطيون بقيمة 3 تريليونات دولار حتى يتمكن المواطنون الأمريكيون من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجاءت الموافقة، خلال الجلسة التي انتهت مساء الجمعة، بأغلبية بلغت 288 صوتا بينما رفضه 199 نائبا، وكان أغلب الرافضين من الجمهوريين، بالإضافة إلى بعض النواب الديمقراطيين ممن كانت لهم ملحوظات على خطة المساعدة، حيث كان يتطلع بعضهم إلى زيادة حزمة التمويل ، التي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتضمن هذه الخطة تمويل حكومات الولايات والمحليات وإجراء اختبارات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأمريكيين حيث فقد الملايين منهم وظائفهم بسبب كورونا وإغلاق المصالح والمنشآت منذ بدء الأزمة قبل نحو 8 أسابيع.

وأكد الجمهوريون، أن مشروع القانون المقترح هذا "سيلقى حتفه" حين يعرض على مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية بخلاف مجلس النواب والذي يسيطر عليه الديمقراطيون

ويعترض الجمهوريون على المضي قدما في خطة جديدة للمساعدات دون النظر والتدقيق في تداعيات الخطة السابقة التي تجاوزت تريليوني دولار على الاقتصاد الأمريكي.