البرتغال تعيد فتح الشواطئ يونيو المقبل ضمن إنهاء تدريجي للعزل

قال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، أمس، إن بلاده ستعيد فتح شواطئها في 6 يونيو، وحث الجمهور على حيازة تطبيق لمعرفة ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.

وبحسب القواعد الجديدة يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.

وقال كوستا، إن الشرطة لن تراقب الالتزام بالقواعد وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم.

وأردف: "الشواطئ يجب أن تكون للمتعة.. يتعين أن نلزم أنفسنا".

ومن المقرر، أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل يوم الاثنين 18 مايو مع فتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة استيعاب مخفضة واستئناف الدراسة في مراحل معينة.