استقالة ثاني وزير للصحة في البرازيل خلال أسابيع

أعلن وزير الصحة في البرازيل استقالته من منصبه بعد أقل من شهر من توليه المنصب، ليكون ثاني وزير صحة يستقيل من منصبه في البلاد بعد خلاف مع الرئيس جايير بولسونارو بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وانتقد نيلسون تيش قرار بولسونارو إعادة فتح الأندية الصحية ومحال تصفيف الشعر النسائية في ظل الأوضاع الحالية في البرازيل التي تعد واحدة من أسوأ بؤر تفشي الوباء في العالم، وفقا لما نشره موقع "BBC عربي".

وفي الأسبوع الماضي، قال تيش إنه لم تجر استشارته قبل أن يصدر بولسونارو مرسوما يسمح للصالات الرياضية ومحال التجميل وتصفيف الشعر بفتح أبوابها.

كما يضغط بولسونارو من أجل استخدام عقارهيدروكسي كلوروكين على نطاق أوسع كعلاج لأعراض الفيروس، وهو ما رفضه تيش بسبب نقص الأدلة العلمية على فعاليته متفقا مع موقف منظمة الصحة العالمية.

ووجه بولسونارو انتقادات حادة لتيش ووصفه بأنه شديد التردد خاصة فى الضغط من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، والدعوة إلى استخدام الأدوية المضادة للملاريا كعلاج لأعراض الفيروس.

وتزايدت أعداد المصابين في البرازيل بشكل سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحيث أصبحت تشهد أعدادا من المصابين أكثر من المانيا وفرنسا.

وتعدت حالات الإصابة في البلاد، أمس، 200 ألف حالة وكان عدد الوفيات يوم الخميس فقط 844 حالة بحيث تعدى عدد المتوفين بسبب الوباء 14 ألف وفاة.

وقال مصدر حكومي لرويترز، إن أعضاء عسكريين في الحكومة البرازيلية يضغطون في اتجاه تعيين نائب وزير الصحة إدواردو بازويلو، وهو لواء في الجيش منصب وزير الصحة.