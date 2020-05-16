طلب إحاطة لصرف معاش استثنائي لأسر شهداء الجيش الأبيض بسبب كورونا

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال بشأن صرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من أعضاء الفريق الطبي، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الحريري، خلال طلب الإحاطة، أنه سبق أن تقدم بطلب معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.

وطالب الحريري بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي حفاظا على مستقبل أسرة فقدت عائلها الوحيد.

وخاصة شباب الأطباء الذين هم في مقابل الحياة ولديهم أسرة وزوجة وأطفال ربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق، وربما في ظل الأزمة الحالية لا يملكون قوت يومهم.

وتابع: "عدد الشهداء من الفريق الطبي ليس بالكثير حتى الآن بما لا يمثل إرهاقا لموازنة الدولة، وهذا القرار سيكون له تأثير عظيم لدى الشعب المصري بشكل خاص والعاملين في القطاع الطبي على وجه الخصوص".