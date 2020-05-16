الأطباء: إصابات أعضائنا بكورونا تجاوزت 230 والوفيات 13

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى الإصابات بين الأطباء على مستوى الجمهورية تخطت الـ230 إصابة، و13 وفيات، وذلك بعد إعلان إصابة معظم أطباء الفريق الطبى بمستشفى الزهراء الجامعى.

ولفت الزيات في تصريحات صحفية، إلى أن عدد الإصابات فى مستشفى الزهراء بلغ 49 إصابة بين الأطباء، من إجمالى 143 إصابة بالفريق الطبى بالمستشفى، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإصابات وصلت إلى 100% فى أسبوع فقط، وأرجع السبب إلى عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى التى طالما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بها منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن تلك الأرقام اجتهادات من قبل النقابة، من خلال محاولتها متابعة حالات الإصابة بين أعضائها، من خلال الاتصال الشخصى بالطبيب، وتسجيل الطبيب المصاب لحالته إلكترونيا، ونتائج التحاليل، لنتمكن من جمع بيانات دقيقة تتضمن الاسم، والسن، وجهة العمل، ومكان العزل، مؤكدا أن الأطباء لا يجدون أماكن لعزلهم فى حال الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أن النقابة حددت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى.