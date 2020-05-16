بحضور مدبولي.. "هنفرحهم في العيد" قوافل جديدة لـ "تحيا مصر" بعد قليل

تنطلق بعد قليل، قوافل جديدة لصندوق تحيا مصر، لعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ونشر الصندوق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يوضح استعداد السيارات للانطلاق، تحت شعار "هنفرحهم في العيد".

ومن المقرر، أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حضور انطلاق القوافل، بعد قليل.

وانطلقت منذ 10 أيام، 22 قافلة للصندوق من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، محملة بـ 1680 طن مواد غذائية، لـ 150 ألف أسرة في 22 محافظة، حيث شهد انطلاق 123 سيارة محملة بالمساعدات، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.