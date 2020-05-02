صندوق تحيا مصر يدعم متضرري كورونا بالبحيرة بـ8 آلاف كرتونة غذائية

قدم صندوق تحيا مصر 8 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم، و1.5 طن مطهرات، تمهيدًا لتوزيعها على متضرري كورونا بمحافظة البحيرة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية، ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

ووجه "آمنة" بأن يتم التوزيع على المستحقين بقرى ونجوع المحافظة، تحت إشراف رؤساء المراكز ومديرية التضامن الاجتماعي، من خلال مندوبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع جميع الأورمان بالبحيرة وإدارة الرقابة والمتابعة، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.