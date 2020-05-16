تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل سائق لسرقته في القناطر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة القضيه؛ لقيامهم باستدراج سائق وقتله وإلقاء جثته وسط أرض زراعية بقصد الأستيلاءعلى التوك توك الخاص به، واعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم الواقعة، واستعجلت المحكمة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

كان العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لسائق توك توك ملقاه بها عدة طعنات وسط أرض زراعية بدائرة المركز.

وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي لمعاينة الجثة، وتبين أن بها عدة طعنات في أنحاء الجسد وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه 4 عاطلين، استدرجوا المجني عليه وقتلوه لسرقة التوك توك الخاص به، وإلقاء جثته بأرض زراعية بدائرة المركز.

تمكن المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأُحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم، وجدد لهم قاضي المعارضات 15 يوما أخرى على ذمة القضية.