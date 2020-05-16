تنفيذ 6 قرارات إزالة بمسطح 700 متر بهندسة ري كوم حمادة بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملة موسعة لمتابعة حالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، والوقوف على مدى التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة أي تعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بمسطح 700 متر مربع بهندسة رى كوم حمادة بالتنسيق مع مركز الشرطة.

وقال المهندس عامر شكري، مدير مديرية الري إنه تم متابعة استكمال رفع الحشائش يدويا، الناتجة من الحفارات القائمة بالتطهير بترعة أبو دياب بهندسة ري دمنهور.

وأشار "شكري" إلى متابعة مناسيب المياه لترعة النوبارية وحجز كيلو 61، وحجز كيلو 28، وحالة المجرى المائي للترعة، استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة زراعة الأرز بزمام تفتيش رى الحاجر.