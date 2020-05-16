"رواد النيل" توفر 15 ألف خدمة لـ 7500 شاب في 9 أشهر

قال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن المبادرة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في مراكز تطوير الأعمال داخل مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة التي يبلغ عددها 4260 مركزا والمنتشرة بالمحافظات بالإضافة إلى الجامعات الحكومية البالغ عددها نحو 27 جامعة.

وأضاف حسني، في تصريحات له لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المبادرة والتي تشارك فيها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب البنوك وجهات اخرى تستهدف أيضا التعاون مع جميعات رجال الأعمال والمستثمرين وجمعيات التمويل متناهي الصغر التي يزيد عددها عن 800 جمعية بجانب الاكاديميات والمراكز البحثية مع استحداث خدمات جديدة لمساعدة رواد الأعمال.

وكشف عن أن مراكز رواد النيل لتطوير خدمات رواد الأعمال وفرت خلال الشهور الأولى منذ إنطلاقها خدماتها لأكثر من 7550 رائد ورائدة أعمال توزعت بين 5610 للذكور و 1945 للإناث، وتم تقديم نحو 15059 خدمة منها 1414 خدمة تكوين أفكار مشروعات جديدة، 1081 خدمة دراسات جدوى، 1976 خدمات تأسيس مشروعات وتراخيص، 1350 خدمة تيسير التمويل، 472 خدمة التحليل المالي والتقييم، 709 خدمة التشبيك مع الموردين والعملاء، 748 خدمة التدريب والتشبيك، 7309 خدمات نشر المعرفة.بناء الكوادر البشريةوأوضح أنه على صعيد بناء الكوادر البشرية القادرة على تقديم خدمات مراكز تطوير الأعمال باحترافية فقد تم تصميم شهادة " أخصائي تطوير أعمال" شارك في إعدادها وتنفيذها مؤسسات دولية ومحلية بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، وتم تخريج 121 كادرا بشريا حتى الأن كأخصائيين ومؤهلين عمليا وعمليا، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 23 من العاملين بمراكز الكول سنتر بالبنوك المشاركة بالمبادرة لتمكينهم من التواصل الفعال مع اي استفسارات من الفئات المستهدفة.

وأشار حسني، إلى أن رواد النيل، مبادرة قومية، تمثل حلقة هامة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري خاصة القطاعات الانتاجية، وتتكامل مع العديد من المبادرات الاخرى التي أطلقها البنك المركزي ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يلتزم فيها البنوك بتخصيص 20% من محافظها التمويلية لهذه المشروعات بسعر عائد منخفض.

وأكد أن المبادرة التي يرعاها ويمولها البنك المركزي تسعى منذ إطلاقها في فبراير 2019 إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال توفير المعرفة والتدريب وتحفيزهم لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق، لتكون بمثابة قاطرة لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب والمحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 4 برامج رئيسية أولها مراكز تطوير الاعمال، برنامج حاضنات الأعمال، وبرنامج الأبتكار، وبرنامج التوعية والتدريب وبرنامج تحسين القدرة التنافسية.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن هذه المراكز تقوم أيضا بمهمة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتزويدها بخدمات غير مالية لتحسين بيئة عمل تلك المشروعات، وتمكينها من الحصول على التمويل والتواصل مع كافة مقدمى الخدمات وتطوير الأعمال، من خلال تواجد هذه المراكز في مختلف المحافظات وربطها بمنصة مشاريع مصر لبناء قاعدة بيانات متكاملة لرواد الأعمال.وأضاف أن عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال وصل إلى 28 مركزا في 16 محافظة في أول عام، فيما وصل عدد البنوك المشاركة إلى 12 بنكا، ويستهدف حاليا الوصول بعدد تلك المراكز إلى 100 مركز في جميع محافظات مصر، وتضم البنوك المشاركة، الأهلي، مصر، القاهرة، التنمية الصناعية، وبنك ناصر الاجتماعي، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان، بنك التجاري وفا بنك، المصرف المتحد، البنك الزراعي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قطر الوطني.