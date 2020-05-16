"المصنفات الفنية" تضبط استديو لنسخ وتسجيل مقطوعات صوتية دون ترخيص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة..فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وأستوديو صوت لتسجيل الأغانى كائن مقرها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية ، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وضبط مالكها وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط ( وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.