محافظ البحيرة: توريد 243 ألف طن قمح بصوامع وشون المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 243340 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم السبت، بالشون والصوامع، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 318967 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدانا.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.