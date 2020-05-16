تعليم شمال سيناء: مستمرون في متابعة تسليم المشروعات البحثية بالمدارس

تستمر فعاليات تسليم المشروعات البحثية للطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي بمدارس شمال سيناء، للعام الدراسى 2020/2019، وذلك مع متابعة مستمرة من عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارا بمد فترة استلام الأبحاث للطلاب حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وتابع وكيل الوزارة عددا من المدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، مع تأكيده على التزام المدارس بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات والعمل على إزالة أي معوقات تقف أمام الطلاب أثناء استلام الأبحاث، مؤكدا على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية وهو تطهير المدارس بصفة مستمرة والالتزام بكافة عوامل الأمن وقواعد السلامة من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات، كأمر ضروري لسلامة وصحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

كانت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية والشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية، ومدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، من أوائل المدارس التي تمت متابعتها

وقال المركز الإعلامي للمديرية، أنه توالت المتابعات اليومية بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية، ومدرسة خيرى طولسن الابتدائية ومدرسة أحمد صفوت الابتدائية ومدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات، ومدرسة الريسة الرسمية للغات، ثم متابعة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومدرسة سيناء سكول الخاصة، في إتمام ونجاح عملية استلام المشروعات البحثية من الطلاب حتى ينتهى الموعد المحدد لاستلامها، مؤكدا على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميا.