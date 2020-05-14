مدير صحة شمال سيناء: تحويل حالات الاشتباه بكورونا للعزل في الشيخ زويد

أكد طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه يتم تحويل الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض فيروس كورونا إلى غرف الحجز سواء في الشيخ زويد أو العريش ووسط سيناء وبئر العبد، لحين أخذ عينات منها وإرسالها إلى المعامل في الإسماعيلية.

وأضاف شوكة، في تصريحات منه اليوم، أن الحالات المشتبهة التي تأتي إلى المستشفيات غالبا تكون أعراضها مشابهة ولكن بعد أخذ العينات والحجز يتبين أن المريض قد يكون مصابا بمرض مزمن أو التهاب رئوي ولذا يصعب الإعلان عن أي مريض إلا بعد نتيجة التحاليل التي يتم إرسالها.

وأوضح أنه يتم أخذ الاحتياطات عند حجز أي مريض ويتم عزل أهله وجيرانه ومن تعامل معهم من باب الاحتياط، مشيرا إلى أن شمال سيناء حتى اللحظات خالية تماما من فيروس كورونا.

كان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن مسبقا أنه لا توجد أي حالات لفيروس كورونا بشمال سيناءـ، مؤكدا أن حالة السيدة المشتبه بها من بئر العبد قد تعافت تماما وعادت إلى منزلها وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

ودعا المحافظ المواطنيين عدم إثارة البلبلة والشائعات بين الناس ونشر أخبار دقيقة على صفحات الفيس بوك، مطالبا بترك الأمر إلى أهله.