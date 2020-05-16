من البيت الأبيض.. منصف السلاوي: لقاح كورونا سيكون متاحا بنهاية 2020

قال الدكتور منصف السلاوي، البروفسير المغربي الأمريكي، الذى اختاره ترامب، رئيسا للجنة المكلفة بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، إن البيانات الأخيرة "جعلتني أشعر بثقة أكبر"، في أن لقاح كورونا سيكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020، بحسب كلمة السلاوي في الفيديو المنشور على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على تويتر.

يشار إلى أن منصف السلاوي، خبير مغربي أمريكي في الصناعات الدوائية، وهو من مواليد المغرب يعيش بالولايات المتحدة الأميركية ومدير سابق لقسم اللقاحات بشركة جلاكسو سميث كلاين.

وعمل السلاوي في الشركة لمدة ثلاثين عامًا، وتقاعد في عام 2017، وفي 15 مايو 2020، أُعلن أن السلاوي سيدير ​​تطوير حكومة الولايات المتحدة لتطوير وتوزيع لقاح مرض فيروس كورونا، وجاء تعيينه ضمن ما يسمى بعملية "Warp Speed" لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل واشنطن.