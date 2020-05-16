مقتل مزارع بالرصاص في اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

شهد مركز جهينة في سوهاج، معركة بالرصاص بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض، ونتج عن المشاجرة مقتل مزارع إثر إصابته بطلقات نارية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على الاشتباكات والقبض على 3 متهمين في الواقعة، وتم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغ بنشوب معركة وإطلاق أعيرة نارية أدت لسقوط قتيل بمنطقة مدرسة الزراعة دائرة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص وتحريات الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة وجود مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري بين عائلتين بمدينة جهينة، وأشارت التحريات إلى أن سبب المشاجرة نزاع على قطعة أرض.

نتج عن المشاجرة مقتل مزارع متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وضبط 3 متهمين من طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن "بندقية آلية".

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحريق في الواقعة.