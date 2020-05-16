بدء تخطيط طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا بعد رصفه استعدادا لتشغيله

أعلن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، عن البدء في أعمال التخطيط لطريق دير الأنبا صموئيل المعترف، بجبل القلمون في عمق الصحراء الغربية، أمام مركز العدوة، أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصف الطريق الذي شهد في عامي 2017 و2018، حادثين إرهابيين خلفا نحو 37 شهيدا وعدد من المصابين.

وأكد الجهاز أن تشغيل الطريق الذي يبلغ طوله نحو 25 كيلو مترا تبدأ من الطريق الصحراوي القاهرة أسيوط شرقا، وحتى عمق الصحراء الغربية في اتجاه الغرب، يعد إنجازا كبيرا إذ سيختصر مسافة طويلة من الوقت، وستقطعه السيارات التي تقل زوار أو رجال دين، أو عاملين بالدير، في غضون 10 دقائق، بدلا من ساعة كان زوار الدير يقطعوها بسبب سير السيارات ببطء شديد لعدم رصف الطريق وتمهيده، إذ يخترق الطريق الصحراء الغربية بطول 25 كيلو مترا وبعد نهو أعمال الأسفلت أصبح الطريق ممهدا حتى بوابة الدير الرئيسية.

يذكر أنه تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه لرصف الطريق، وتم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم تكثيف العمالة والمعدات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة.

وكان طريق مدق دير الأنبا صموئيل، شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير، الأول كان في يوم الجمعة مطلع شهر مايو من عام 2017، وأسفر عن وقوع 28 شهيدا، والثاني كان في نوفمبر من عام 2018، وأسفر عن استشهاد 9 أقباط، ليبلغ إجمالي الشهداء في الحادثين 37، بخلاف عشرات المصابين.