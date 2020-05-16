ضبط 17 عنصرا إجراميا في حملة أمنية ببحيرة المنزلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في شن حملات تطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، ووجهت وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 عنصرا إجرامين، وبحوزتهم (2 بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و13 فرد خرطوش و35 طلقة مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المخدرة).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار – 215 جراما لمخدر الحشيش – 22 جراما لمخدر الهيروين).