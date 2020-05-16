نائب محافظ قنا يتفقد عملية تسليم المشروعات البحثية في مدارس المحافظة

أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن نسبة التسليم للأبحاث والمشروعات ورقيا وإلكترونيا، من طلبة المحافظة قد وصلت إلى 98%.

وتابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من المدارس تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على انتظام العمل في تسليم المشروعات البحثية من طلاب المدارس، واتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد نائب المحافظ، مدرسة البرجاية 1 و3 للتعليم الأساسي، والإعدادية المشتركة، وفصول البرجاية الثانوية، ووجه باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، تطبيقاً لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين المواطنين.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن مد فترة تسليم المشروعات البحثية للطلاب إلى يوم الااثنين 18 مايو الجاري، حرصا على مصلحة الطلاب وتجنبا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية