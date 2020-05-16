بالكونفرانس.. مجلس جامعة الأقصر يوافق على خطط بحوث الدراسات العليا

عقد الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا بوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلاله مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة الأقصر، خلال الاجتماع على قيد وتسجيل مجموعة من خطط البحوث المقدمة من طلاب الماجستير والدكتوراه، كما قرر الموافقة على القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، كما تم الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن ما توصلت إليه لجنة دراسة المقررات ووضع الخرائط الدراسية بلجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية، وذلك طبقاً لما هو معروض.