تحرير 13 مخالفة تموينية في حملة على أسواق ديرمواس بالمنيا
منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية
كتب:
اسلام فهمي
03:49 م | السبت 16 مايو 2020
نفذت اليوم السبت، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية للمرور علي الأسواق ومحلات البقالة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا، منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم نظافة.
من جانبه وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة.