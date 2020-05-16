تحرير 13 مخالفة تموينية في حملة على أسواق ديرمواس بالمنيا

نفذت اليوم السبت، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية للمرور علي الأسواق ومحلات البقالة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا، منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم نظافة.

من جانبه وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة.