لا مكان للفيروس.. "شفاء الأورمان" تتحصن ضد كورونا بـ 11 خطوة

في ظل الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بطيبة، شمال الأقصر، في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية وخدمة الآلاف من المرضى وتقديم الخدمات الطبية دون تقصير خلال فترة مكافحة فيروس كورونا.

خطوات محاربة انتشار الفيروس داخل المستشفى، تضمنت العديد من الإجراءات كتقليل الزحام في أماكن الانتظار والكشف المبكر على أي مريض أو أي زائر تظهر عليه أعراض عدوى الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى عدة خطوات أخرى نرصدها في التقرير التالي..

1. تخصيص منطقة لفرز المرضى والمرافقين مزودة بأحدث الأجهزة عن طريق قياس درجة الحرارة، ثم عمل أشعة وتحاليل للاطمئنان على الحالات التي تظهر عليها أي أعراض قبل الدخول للمستشفى.

2. ارتداء جميع المرضى والمرافقين والعاملين للكمامات، أثناء التواجد داخل المستشفى.

3. الحرص على تطهير أيدي العاملين والمرضى والمرافقين عند دخول المستشفى.

4. زيادة معدلات التنظيف والتطهير داخل المستشفى، وخصوصا مناطق انتظار المرضى والأسطح كثيرة التلامس.

5. زيادة أعداد مناطق انتظار المرضى مع الحفاظ على المسافات البينية بين المرضى في مناطق الانتظار (1 متر على الأقل).

6. الحرص على دخول المرضى للمستشفى في المواعيد المحددة مسبقًا، لمنع الازدحام في مناطق الانتظار.

7. توفير جميع مستلزمات غسيل وتطهير الأيدي وأدوات الوقاية الشخصية، بشكل دائم لجميع المرضى والعاملين.

8. الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين جميع العاملين والحرص على منع تداول الأغراض الشخصية، مثل الأقلام والهواتف المحمولة.

9. متابعة الحالة الصحية لجميع العاملين بالمستشفى، وقياس درجة الحرارة بشكل يومي.

10. المرور الدوري من فريق مكافحة العدوى لتوعية المرضى والزائرين بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق انتقاله وكذلك التدريب على طرق ارتداء الواقيات الشخصية والطريقة الصحيحة لغسيل اليدين.

11. عرض فيديوهات توعية على شاشات العرض بمناطق الانتظار للتعريف بفيروس كورونا، وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه.