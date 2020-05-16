الجيزة تستقبل العائدين من الكويت بفريق عمل مجهز

استقبلت محافظة الجيزة 12 فوجا حتى الآن من المواطنين العالقين بدولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم أمس انطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال 3 أفواج قادمة من دولة الكويت على متنهم 550 مواطنا مصريا لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعه القاهرة، بمنطقة بين السرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحي لمدة 14 يوم طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وقال محافظ الجيزة إنه تم استقبال المواطنين العائدين و توفير أتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية، مشيرا إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وثمن المحافظ الدور الذي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كل سبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم، إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين وتوفير كبائن للتعقيم وكل الوسائل الوقائية اللازمة.

وأشار إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، لافتا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحي.

وأعرب المواطنون المصريون الذين تم استقبالهم من دولة الكويت عن شكرهم العميق وامتنانهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لهم ولحرص سيادته على عودتهم إلى أرض الوطن وتوفير طائرات لنقلهم بسلامة وكذلك توفير حجر صحي آمن لهم دون تحملهم أي نفقات مادية.

وأشار المواطنون الذين تم استقبالهم بالمدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي عن تمتعهم بخدمة عالية الجودة فضلا عن تعقيم مقرات إقامتهم ومنحهم وجبات غذائية متكاملة.

وأعرب المواطنون عن شكرهم لسائر أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الطيران المدني ومحافظة الجيزة وجامعه القاهرة لتوفير كل التيسيرات لهم بداية من استقبالهم بالمطارات وتيسير الإجراءات وتوفير وسائل الانتقال وكذلك تسكينهم في المدن الجامعية.