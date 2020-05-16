"القوى العاملة" تعين 1391 شاباً بينهم 46 من ذوي الهمم بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1391 شاباً منهم 46 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن توفير 1185 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها.

بقيمة 30 مليونا و235 ألف جنيه.. صرف منحة الـ500 جنيه لـ60 ألفاً و470 مستحقاً من خلال 135 مكتب بريد و3 مدارس

وأوضح وزير القوى العاملة، انه تم صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة لـ60 ألفاً و470 مستحقاً بإجمالي 30 مليونا و235 ألف جنيه من خلال 135 مكتب بريد و3 مدارس، إضافة إلى 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة، وذلك على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 أبريل واستكمالها من يوم 26 إلى 30 أبريل الماضي.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من حسن الرداد وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي: أوضح فيه أنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 87 منشأة، تفتيش دوري وحملات، وتحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية للمنشآت المخالفة بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار إلى أن المديرية تلقت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 185 شكوى، منها 70 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 58 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتتبقى 57 شكوى تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 213 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.