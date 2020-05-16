أخبار البنوك.. كل ماتريد معرفته عن البطاقات الائتمانية بـ "الأهلي"

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات مختلفة لعملائه مابين القروض والبطاقات الائتمانية وشهادات الإدخار والودائع، وتستعرض "الوطن" كل ماتريد معرفته عن البطاقات الائتمانية الخاصة في البنك الأهلي المصري وفق الموقع الرسمي له، كالتالي:

- البطاقات الائتمانية المتاحة بالبنك الأهلي هي فيزا البلاتينية، فيزا الذهبية، فيزا كلاسيك، ماستركارد البلاتينية، ماستركارد تيتانيوم، ماستركارد مصر للطيران، ماستركارد مانشستر يونايتد، ماستركارد استاندرد.

- يمكن أن تتسبب بعض المعوقات في عدم حصول العميل على البطاقة الائتمانية وهي:

أن يكون العميل أقل من 21 سنة للبطاقات الأصلية و18 سنة للبطاقة الإضافية.

عدم استيفاء كل البيانات والمستندات المطلوبة.

معدل عبء الدين أكثر من المسموح به من صافي دخل العميل.

أن يكون العميل مدرج ضمن القوائم السلبية بالبنك المركزي أو لديه أي موانع ائتمانية تحول الحصول على بطاقة الائتمان.

- يمكن معرفة الحد الائتماني الخاص بك عن طريق موظفي خدمة العملاء بفروع البنك الأهلي المصري أو عن طريق خدمة الـCall center فور استخراج البطاقة الائتمانية .

- يتم إيقاف استخدام البطاقة الائتمانية في الحالات التالية:

عدم سداد العميل للحد الأدنى للسداد لمدة شهرين متتالين على أن يتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل من سداد العميل لإجمالي مبالغ الحد الأدنى للسداد.

استعمال كامل الحد أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام التاريخي للبطاقة.

عمل إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة و بصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.

استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونا.

- في حالة فقدان أو تلف البطاقة الائتمانية يقوم العميل بالاتصال بمركز الاتصالات 19623 والإبلاغ عن فقدان البطاقة ووفقا لذلك يتم إيقاف البطاقة فورا ويمكن للعميل طلب إصدار بدل فاقد أو تالف من خلال موظف خدمة الـCall center أو من خلال أحد فروع البنك.

- الوسائل الممكنة لسداد رصيد بطاقات الائتمان هي من خلال أقرب فرع للبنك، ماكينات الصرف الآلي، منافذ فوري، التحويل من الحساب من خلال خدمة الأهلي نت.