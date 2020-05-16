‏تمويل إضافي من البنك الأوروبي بـ 50 مليون دولار أمام البرلمان غدا

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعين، غدا الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول والموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار.

وقال النائب طلعت السويدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن التجارب السابقة للجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان في التعامل مع ملف الاقتراض الخارجي لقطاعي البترول والكهرباء، أكدت على نجاح المفاوض المصري في الحصول على القروض من المؤسسات المالية العالمية التي تساهم فيها مصر بفوائد و تيسيرات ميسرة للغاية تقديرا للدور الرائد والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدا على أن هناك ثقة كبيرة أصبحت متبادلة بين مصر ومختلف المؤسسات المالية والمصرفية العالمية.

وأكد السويدي على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأكدت تماما من قدرة قطاعي البترول والكهرباء من الاستفادة القصوى من القروض الخارجية ونجاح القطاعين في سداد أقساط القروض وفوائدها بانتظام ودون أي تأخير، موجها تحية قلبية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد نجاحهما في تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل كفاءة ومهنية مما جعل كل من قطاعي البترول والكهرباء من أهم القطاعات الاقتصادية الناجحة داخل مصر.