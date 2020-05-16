مجزر مؤقت بميت الكرماء في الدقهلية للسيطرة على أسعار اللحوم

تابع الدكتور أيمن مختار، تنفيذ تطوير المجزر الألي بقرية "ميت الكرماء"، مركز طلخا، ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير المجازر، كما تفقد مراحل عمليات الذبح بالموقع المؤقت للمجزر والذي تم إنشائه بالجهود الذاتية، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمانها لسلامة اللحوم المذبوحة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون، موجها بتطوير مجازر المحافظة لمواكبة التقدم الجاري حفاظا على صحة المواطنين.

حضر الزيارة الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب أحمد هلال رئيس مركز ومدينة طلخا.

وقال محافظ الدقهلية، "لجأنا إلى عمل مجزر مؤقت لحين انتهاء تطوير المجزر بشكل كامل، وذلك حتى لا نضطر إلى نقل الجزارين للذبح في مكان آخر، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على أسعار اللحوم، في الوقت الذي نسعي فيه إلى تقديم جميع الخدمات بالسعر المناسب".

وأضاف "مختار"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الذبائح، في أماكن يتوفر فيها إشراف الطب البيطري، مكلفا رئيس مركز ومدينة طلخا، بتوفير العدد اللازم من عمال النظافة والأمن بالمجزر، والتأكد من مستوى جيد للنظافة بالمجزر ومحيطه للحفاظ على سلامة اللحوم ومنع التلوث، بالإضافة إلى متابعة توفير المياه والكهرباء بشكل دائم دون انقطاع.

وطلب المحافظ من مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، تكثيف حملات التفتيش وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجزر خلال فترة عيد الفطر وعلى مدار اليوم.

من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن تطوير المجازر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لرفع كفاءة المجازر والوحدات الحكومية، وتم إطلاق المبادرة منذ عامين، وتم اختيار عدد من المجازر والوحدات البيطرية لتطويرها على ثلاث مراحل، وفى كل مرحلة تم اختيار منشأة ذات أولوية أولى.

وأضاف "المنجي"، أنه تم اختيار 3 مجازر لتطويرها وهي" مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء، ومجزر السنبلاوين، ومجزر دكرنس" كأولوية أولى للبدء في خطة التطوير وتحويل الذبح بهم إلى ذبح آلي ونصف آلي، من أجل توفير لحوم صحية خالية من المسببات المرضية.

وأشار إلى تم تسليم مجزر المنصورة الجديد للمقاول الذي تم إرساء عملية التنفيذ عليه، على أن ينتهي من عملية تطوير المجزر بعد 6 أشهر.

وكلف المحافظ بالتيسير على الجزارين وحل جميع المشكلات التي تواجههم، حيث تم تمهيد قطعة أرض داخل حيّز المجزر بعيدة عن العنابر التي يتم بها التطوير، تخفيفا عن الجزارين والسلاخين خاصة في موسمي رمضان والعيد.