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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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"الإفتاء" عن صلاة العيد: يجوز أداؤها جماعة أو فرادى

"الإفتاء" عن صلاة العيد: يجوز أداؤها جماعة أو فرادى

بالصور| أدوات لا تنساها عند تجهيز حقيبة السفر

بالصور| أدوات لا تنساها عند تجهيز حقيبة السفر

شاهد على انفجار المنيل.. تعرف على المعهد القومي لعلاج الأورام

شاهد على انفجار المنيل.. تعرف على المعهد القومي لعلاج الأورام

رئيس العامرية أول يتفقد أعمال المجزر الآلي بـ"عبدالقادر"

رئيس العامرية أول يتفقد أعمال المجزر الآلي بـ"عبدالقادر"

"الصحة": "كيسين أشلاء" من حادث معهد الأورام لم نتعرف على هويتها بعد

"الصحة": "كيسين أشلاء" من حادث معهد الأورام لم نتعرف على هويتها بعد

"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب

"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب

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بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

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10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

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