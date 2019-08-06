رئيس العامرية أول يتفقد أعمال المجزر الآلي بـ"عبدالقادر"

تفقد اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة، أمس، المجزر الآلي بزاوية عبد القادر، للوقوف على مدى استجابة الجزارين بالالتزام بالذبح داخل المجزر، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح "صدقي"، أنه تلاحظ ازدياد عدد الضاني بالعنبرين الخاصين بهما، كما تلاحظ أيضا تجاوب الجزارين بذبح العجول داخل المجزر.

ونبه رئيس حي العامرية أول خلال الجولة التفقدية، على مدير المجزر بسرعة إزالة المخلفات الناتجة عن الذبح وعدم تراكمها داخل وخارج العنبر.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أكدت أن الذبح أيام العيد داخل المجزر مجانا وبدون أي مقابل، مشيرا إلى أن الذبح خارج المجزر يلوث الذبيحة من الخارج لأن المكان غير مُعد للذبح، كما أنه يجري الكشف على الذبائح بواسطة أطباء متخصصين كما تعدم اللحوم الفاسدة، في حين أنه يجري ختم الذبيحة بالختم الخاص بها تأكيدا لسلامتها.