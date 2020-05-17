فرص تدريبية في "إيتيدا" بمجال الألياف الضوئية.. اعرف شروط الالتحاق

توفر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، التدريب في مجال الألياف الضوئية، ويرتكز برنامج التدريب على بروتكول تعاون ثلاثي بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات لتنفيذ برنامج تدريب متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

وفيما يلي أبرز الملعومات عن منحة التدريب وشروط الالتحاق بيها.

عملية الاختيار: يتمّ اختيار دفعة جديدة كل 6 أسابيع ويخوض المتقدمين الخطوات التالية:

يتمّ إجراء اختبار لغة إنجليزية واختبار مُعدل الذكاء IQ واختبار فني. يجري البرنامج مقابلة شخصية مع المرشحين بعد نجاحهم في الاختبارات. يتمّ بدء التدريب للناجحين بعد تخطي الاختبارات والمقابلة​.

معايير القبول:

عدم وجود إعاقة جسدية خاصة عمى الألوان ومشاكل التحدث (نجاح أو رسوب). لديه خلفية عن صناعة الإلكترونيات.

الأهداف:

تخريج كفاءات متخصصة في مجال شبكات الألياف الضوئية بشكل مستدام. سد احتياجات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفير فرص عمل محليًا ودوليًا.

المزايا

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير القدرات الفنية لـ20 مدرباً و1500 فنياً لتنفيذ المشاريع القومية على المديين القصير والمتوسط في مجال البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية، بما في ذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تطوير محور قناة السويس ومشروعات المناطق التكنولوجية.

مسارات التدريب التالي:

برنامج فني الألياف الضوئية المعتمد. تركيب الكابلات والبنية التحتية الداعمة.

النهايات الطرفية (الموصلات).

توصيل الكابلات.

أسس ومعايير الاختبار في مجال الألياف الضوئية.

توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل ومقرات الشركات.

توصيل شبكات الألياف الضوئية المحلية.

توصيل كابلات مراكز البيانات.

تصميم شبكة الألياف الضوئية.​​​

يتمّ التقديم عبر الموقع الرسمي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.