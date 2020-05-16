308 آلاف وفاة وأكثر من 4.5 مليون إصابة ضحايا كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا على الأقل بـ 308 آلاف شخص حول العالم منذ تم الإعلان عن ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب ما أعلن مركز بيانات كورونا التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسُجّلت رسمياً أكثر من أربعة ملايين و628 ألف إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون ونصف المليون شخص في عداد المتعافين.

والدول التي سجلت أعلى حصيلة وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هي الولايات المتحدة 491، تليها البرازيل 145، والمملكة المتحدة 128.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 88.507 من بين أكثر مليون و484 ألف إصابة. وأعلِن تعافي 327 ألفا و751 شخصاً على الأقل.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33.998 وفاة من بين 236.711 إصابة.

تليها إيطاليا مع 31.601 وفاة (223 ألفا و885 إصابة). وتحل فرنسا رابعة مع 27.529 وفاة (179 ألفا و529 إصابة).