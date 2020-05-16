تعافي 29 شخصا من فيروس كورونا في جنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة بلغ 29 حالة، خرجوا جميعًا من مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم السبت، أن إجمالي عدد الحالات التي أثبتت نتائج التحاليل إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 66 حالة، تماثل ما يقرب من نصفهم للشفاء.

وأشار إلى أن المحافظة لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ونوه بأنه جرى تخصيص نزل الشباب بمدينة شرم الشيخ، للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، بعد تجهيزه بمعمل، وجهاز أشعة، وفرق طبية مجهزة.