قتل جاره بسبب سخريته منه.. القصة الكاملة لإعدام "رضوان"

لم يجد "رضوان" حلًا لمشاكله مع جاره إلا التخلص منه بسبب استمرار سخريته منه، فما أن رآه في الشارع بمنطقة قصر النيل، بصحبة أحد الأشخاص، وكان قد أعد سلاحا للتخلص منه، فأمطره بوابل من الرصاص ليلقى مصرعه في الحال، ويصيب الآخر بإصابات بالغة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قيام المتهم "رضوان" بقتل المجني عليه "أسامة" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية لقتله، وما أن ظفر به حتى صوب سلاحه الناري تجاهه، وأطلق وابلا من الأعيرة النارية أصابته منها 4 طلقات، استقرت بأماكن متفرقة بجسده، كما أصيب آخر بطلقات نارية لكن تم تداركه بالعلاج.

وأثبتت مناظرة جثة "أسامة" وتقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليه بطلقات في الرأس والبطن ومنطقة الحوض، و حوض المجني عليه.

وضمت أوراق القضية، قائمة أدلة الثبوت ومنها أقوال أمين شرطة من قوة قسم شرطة قصر النيل، حيث كان معينا بالشارع لملاحظة الحالة الأمنية، وقال إنه شاهد المتهم "رضوان" يفتح النار على المجني عليهما، فقتل الأول وأصاب الثاني، وحاول الهرب لكن تمكن من القبض عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، كما اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي الشروع في قتل آخر مرافق للمجني عليه الأول.

نظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم واستمعت لمرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاعه، وشهود الإثبات والطبيب الشرعي القائم على تشريح الجثة، وقدرت إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وبتاريخ اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد، حكما بإعدامه شنقا حتى الموت، لإدانته بارتكاب الجريمة.