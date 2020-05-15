علماء "لعلهم يفقهون": ابن تيمية حرّم قتل الكافر

علق الشيخ خالد الجندي على أزمة الإمام ابن تيمية قائلا: "بيتهموا ابن تيمية أنه أمر بقتل شخص ظلما وعدوانا لمجرد جهره بالنية وهو كلام غير صحيح، وقرأت الفتوى بنفسي وهذا الكلام غير صحيح بالمرة".

فيما قال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC"، أن هناك فيديوهات على السوشيال ميديا تقول إن ابن تيمية يقول أن من يجهر بالنية فهو مبتدع وإن أصر على ذلك يُقتل، فرد عليه الشيخ خالد الجندي مؤكدا على أن هذا الكلام غير صحيح، بالعكس ابن تيمية قال على الرجل الذي يقوم ببدعة تُبين له بدعته وتُبين له أخطاءه ولا يؤمر بقتله".

وأشار الجندي إلى أن قتل الكافر عند الإمام ابن تيمية لكونه كافر حرام وأفتى بذلك، "بطلوا افتراء.. هل ابن تيمية هينهي عن قتل الكافر ويأمر بقتل المسلم؟".

فيما قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن ابن تيمية واجه قائد التتار وكلمه بلهجة شديدة بعد أسره لمسلمين ومسيحيين، فقال له قائد التتار إنه سيترك له أسرى المسلمين، فرد الإمام ابن تيمية عليه وقال "والله لاأبرح مكاني إلا ومعي إخوتي من أسرى المسيحيين".